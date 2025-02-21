Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h - 17h hàng ngày. Từ thứ 2 đến 12h trưa thứ 7., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chủ động liên hệ với khách hàng để cập nhật thông tin: gửi mail, gặp mặt trực tiếp

Chăm sóc khách hàng thuộc thị phần quản lý

Phối hợp xử lý nhanh các vấn đề khách phản ánh: review, dịch vụ,…

Phối hợp với các bộ phận đề xuất, điều chỉnh dịch vụ, đào tạo,… để nâng cao chất lượng dịch vụ

Quản lý các tài khoản OTA: Agoda, booking, traveloka, trip,…

Tạo các chương trình khuyến mại, combo trên các nền tảng online

Cập nhật thông tin về thị trường, cao điểm thấp điểm để đưa ra chính sách phù hợp

Chủ động đề xuất các chương trình ưu tiên nếu có dựa theo hệ thống phần mềm và báo cáo số liệu thị trường

Thực hiện các yêu cầu khác từ Quản lý

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn nhà hàng hoặc các ngành nghề có liên quan.

Hiểu biết về lĩnh vực khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực Đống Đa

Ngoại hình ưa nhìn, sức khoẻ tốt

Nhanh nhẹn, cởi mở, hoạt bát, có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.

Có trách nhiệm trong công việc.

Kinh nghiệm từ 01 năm tại vị trí tương đương

Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

