Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
- Hà Nội: 8h
- 17h hàng ngày. Từ thứ 2 đến 12h trưa thứ 7., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Chủ động liên hệ với khách hàng để cập nhật thông tin: gửi mail, gặp mặt trực tiếp
Chăm sóc khách hàng thuộc thị phần quản lý
Phối hợp xử lý nhanh các vấn đề khách phản ánh: review, dịch vụ,…
Phối hợp với các bộ phận đề xuất, điều chỉnh dịch vụ, đào tạo,… để nâng cao chất lượng dịch vụ
Quản lý các tài khoản OTA: Agoda, booking, traveloka, trip,…
Tạo các chương trình khuyến mại, combo trên các nền tảng online
Cập nhật thông tin về thị trường, cao điểm thấp điểm để đưa ra chính sách phù hợp
Chủ động đề xuất các chương trình ưu tiên nếu có dựa theo hệ thống phần mềm và báo cáo số liệu thị trường
Thực hiện các yêu cầu khác từ Quản lý
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn
Hiểu biết về lĩnh vực khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực Đống Đa
Ngoại hình ưa nhìn, sức khoẻ tốt
Nhanh nhẹn, cởi mở, hoạt bát, có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.
Có trách nhiệm trong công việc.
Kinh nghiệm từ 01 năm tại vị trí tương đương
Kinh nghiệm từ 01 năm
Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI