Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP DIAMOND LAPIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP DIAMOND LAPIS
Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Theo công việc, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu
Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm: Xây dựng cơ chế, chính sách và các công việc liên quan đến ngành nghề kinh doanh; Lên kế hoạch & triển khai quảng cáo tìm đại lý, spa tiêu thụ sản phẩm
Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp tốt.
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP DIAMOND LAPIS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 70 triệu VND
Lương cứng: 25 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP DIAMOND LAPIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
