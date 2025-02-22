Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP DIAMOND LAPIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP DIAMOND LAPIS
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP DIAMOND LAPIS

Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Theo công việc, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm: Xây dựng cơ chế, chính sách và các công việc liên quan đến ngành nghề kinh doanh; Lên kế hoạch & triển khai quảng cáo tìm đại lý, spa tiêu thụ sản phẩm

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp tốt.
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP DIAMOND LAPIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 70 triệu VND
Lương cứng: 25 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ LÀM ĐẸP DIAMOND LAPIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 175 phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

