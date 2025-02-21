Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương thỏa thuận theo năng lực lên tới 20 triệu/ tháng . Thưởng lương tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng thâm niên, thưởng các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định. Tham gia BHXH theo đúng quy định của Nhà nước. Đánh giá review lương 2 lần/năm. Cấp máy móc thiết bị làm việc nếu cần., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh: cộng đồng bán sỉ, khách giới thiệu, chủ shop đang kinh doanh, sàn thương mại điện tử, website, các nền tảng mạng xã hội như FB, Zalo, Tiktok,...

Khai thác, chăm sóc khách đại lý hiện có: Chào hàng, báo giá, lên đơn cho khách.

Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong quá trình giao hàng và sau bán hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-40 tuổi

Hình thức bán hàng: Sales B2B, Direct sales.

Yêu cầu khác: Có phương tiện đi lại

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bản lẻ, bán sỉ, chăm sóc khách hàng hoặc một số ngành liên quan

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin