Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhóm thiết bị điện
Nhóm hàng Năng lượng mặt trời
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác, gia tăng doanh số.
Khảo sát, phân tích, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.
Tư vấn kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm.
Khảo sát, phân tích giá thị trường, giá đối thủ, đánh giá đối thủ tiềm năng, xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp với từng nhóm hàng.
Theo dõi đơn hàng, xử lý các trường hợp sự cố hoặc khiếu nại từ khách hàng.
Báo cáo doanh số bán hàng và các nội dung khác liên quan đến công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: Nam: 02
Kinh nghiệm: 02-03 năm.
Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Điện – Điện tử, Điện công nghiệp, Quản trị kinh doanh,...
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực kinh doanh, quản lý bán hàng, mua hàng, sale thị trường hoặc các vị trí tương đương.
Yêu thích kinh doanh, năng nổ hoạt bát, ham học hỏi, có ý chí cầu tiến.
Kĩ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu áp lực trong công việc.
Hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp, có thể đi công tác tỉnh thành.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận
Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm 1 buổi.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng mềm.
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Có thưởng theo theo dự án.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 89 Đường số 12, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

