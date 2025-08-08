Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhóm thiết bị điện

Nhóm hàng Năng lượng mặt trời

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác, gia tăng doanh số.

Khảo sát, phân tích, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới.

Tư vấn kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm.

Khảo sát, phân tích giá thị trường, giá đối thủ, đánh giá đối thủ tiềm năng, xây dựng chiến lược cạnh tranh phù hợp với từng nhóm hàng.

Theo dõi đơn hàng, xử lý các trường hợp sự cố hoặc khiếu nại từ khách hàng.

Báo cáo doanh số bán hàng và các nội dung khác liên quan đến công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Số lượng: Nam: 02

Kinh nghiệm: 02-03 năm.

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Điện – Điện tử, Điện công nghiệp, Quản trị kinh doanh,...

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực kinh doanh, quản lý bán hàng, mua hàng, sale thị trường hoặc các vị trí tương đương.

Yêu thích kinh doanh, năng nổ hoạt bát, ham học hỏi, có ý chí cầu tiến.

Kĩ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, giao tiếp tốt.

Nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu áp lực trong công việc.

Hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp, có thể đi công tác tỉnh thành.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Quyền Lợi

Mức lương: thỏa thuận

Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm 1 buổi.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng mềm.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Có thưởng theo theo dự án.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

