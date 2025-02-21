Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Số B11, Khu Dân Cư Tân Phong, Kp.7, P.Tân Phong,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Chăm sóc hệ thống khách hàng được giao.

- Triển khai chiến dịch phát triển khách hàng mới.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

- Tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược kinh doanh của công ty nhằm đem lại hiệu quả hoạt động cao nhất.

- Thu thập thông tin, phân tích và đánh giá thị trường, từ đó hỗ trợ phát triển công ty.

- Thực hiện và tổng hợp các báo cáo công việc của phòng kinh doanh theo yêu cầu của giám đốc công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Điện Công Nghiệp, Kinh Tế.

- Ưu tiên người CÓ KINH NGHIỆM BÁN QUA CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN HOẶC SẢN PHẨM CÓ LIÊN QUAN..

- Thành thạo vi tínhvăn phòng.

Tại Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình = Lương cơ bản + Thưởng + Hoa Hồng theo doanh số.

- Được đóng BHXH, BHYT theo qui định của Nhà nước.

- Thỏa thuận khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến

