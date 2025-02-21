Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Số B11, Khu Dân Cư Tân Phong, Kp.7, P.Tân Phong,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Chăm sóc hệ thống khách hàng được giao.
- Triển khai chiến dịch phát triển khách hàng mới.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
- Tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược kinh doanh của công ty nhằm đem lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
- Thu thập thông tin, phân tích và đánh giá thị trường, từ đó hỗ trợ phát triển công ty.
- Thực hiện và tổng hợp các báo cáo công việc của phòng kinh doanh theo yêu cầu của giám đốc công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Điện Công Nghiệp, Kinh Tế.
- Ưu tiên người CÓ KINH NGHIỆM BÁN QUA CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN HOẶC SẢN PHẨM CÓ LIÊN QUAN..
- Thành thạo vi tínhvăn phòng.

Tại Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình = Lương cơ bản + Thưởng + Hoa Hồng theo doanh số.
- Được đóng BHXH, BHYT theo qui định của Nhà nước.
- Thỏa thuận khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến

Công Ty TNHH Nguyên Vĩnh Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số B11, KDC Tân Phong, KP 7, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

