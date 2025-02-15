Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- KCN Phố Nối A, Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Tìm kiếm thông tin và tiếp cận những khách hàng tiềm năng có nhu cầu.
-Tiếp nhận thông tin từ khách hàng
.-Tư vấn thông tin về sản phẩm và giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Đồng thời cung cấp các thông tin cạnh tranh như mức giá, chất lượng, chế độ bảo hành... để thuyết phục khách hàng và tạo hợp đồng có lợi nhất.
-Báo giá cho khách hàng và thực hiện ký hợp đồng.
-Theo dõi xuyên suốt quá trình gia công và giao hàng tới khách hàng,
-Phối hợp với bộ phận sản xuất trong quá trình sản xuất có phát sinh vấn đề liên quan tới chất lượng, tiến độ đơn hàng. Đồng thời, ghi nhận phản hồi của khách hàng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh.
-Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và lưu trữ, chăm sóc khách hàng. Duy trì và thiết lập các mối quan hệ với khách hàng lâu dài và bền vững
.-Thực hiện báo cáo cá nhân cho quản lý trực tiếp .

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Có kiến thức về Cơ khí- Chế Tạo Linh Kiện Khuôn
* Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt với khách hàng.
* Có tư duy về hệ thống, có khả năng phát triển nội dung.
*Kiên trì, năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong Thì Được Hưởng Những Gì

- Hằng tháng được thưởng doanh số.
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Nghỉ lễ nghỉ Tết theo đúng quy định của nhà nước.
- Được hưởng 12 ngày nghỉ phép đặc biệt / năm .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

