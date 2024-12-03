Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 205 Lạc Long Quân, phường 3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Quảng bá và bán sản phẩm vải dùng cho sofa đến công ty, xưởng sản xuất đồ nội thất và đại lý kinh doanh.

- Thiết lập, phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh và khách hàng tốt.

- Trách nhiệm quản lý đơn hàng: tìm mẫu, báo giá, lên đơn. Xử lý lỗi, đổi trả hàng.

- Cung cấp các báo cáo về nhu cầu của khách hàng, các vấn đề, lợi ích, hoạt động cạnh tranh và tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ mới.

- Và các nhiệm vụ khác liên quan đến bán hàng

- Độ tuổi: Dưới 28 tuổi

- Ưu tiên ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc là nhân viên bán hàng hay đại diện bán hàng.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành có liên quan đến sợi, vải, dệt may,... hoặc quản trị kinh doanh, marketing.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

- Có phương tiện di chuyển để đi công tác, khảo sát thị trường.

- Đam mê kinh doanh, có khả năng đàm phán tốt.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Máy tính xách tay

- Du Lịch

- Đồng phục

- Thưởng

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Đặc biệt được đi du lịch, teambuilding cùng team trẻ, năng động.

- Có cơ hội đến Trung Quốc học hỏi thêm kiến thức về vải và thị trường Trung Quốc.

- Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

