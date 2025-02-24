Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Á Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52/58C Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi định kỳ cho từng chuỗi siêu thị được phụ trách.

- Kết hợp với bộ phận kho vận điều phối & xử lí đơn hàng theo đúng tiến độ của từng hệ thống siêu thị

- Giải quyết các khiếu nại, đổi trả sản phẩm & các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác

- Quản lí PG/PB trong chuỗi hệ thống được phụ trách cũng như tổ chức các event outlet tại điểm bán

- Mở mã sản phẩm mới (Bao gồm sản phẩm mới & sản phẩm chuỗi siêu thị chưa kinh doanh)

- Kết nối với các chuỗi siêu thị, các trưởng quầy của các siêu thị phụ trách để mở rộng kinh doanh

- Chịu trách nhiệm báo cáo về tiến độ thực hiện doanh số cũng như tình trạng hoạt động của chuỗi hệ thống siêu thị phụ trách

- Xây dựng chiến lược bán hàng ngắn hạn/ dài hạn cho hoạt động bán hàng tại chuối siêu thị được phụ trách

- Có nhiệm vụ báo cáo chi tiết và kế hoạch làm việc cho nhóm công việc được phân bổ

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc cao hơn.

- Yêu thích công việc bán hàng

- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản

- Sẽ được training nếu chưa có kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên đã từg có kinh nghiệm làm mảng MT

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Á Âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận

- Đóng BHYT + BHLĐ theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.

- Hưởng phụ cấp doanh số/ phụ cấp đi lại/ điện thoại và các phụ cấp khác liên quan đến công việc

- Lương tháng 13 (Dành cho nhân sự có thờid gian làm việc đủ 12 tháng)

- Thưởng tết theo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Á Âu

