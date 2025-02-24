Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Á Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Á Âu
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Á Âu

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 52/58C Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi định kỳ cho từng chuỗi siêu thị được phụ trách.
- Kết hợp với bộ phận kho vận điều phối & xử lí đơn hàng theo đúng tiến độ của từng hệ thống siêu thị
- Giải quyết các khiếu nại, đổi trả sản phẩm & các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác
- Quản lí PG/PB trong chuỗi hệ thống được phụ trách cũng như tổ chức các event outlet tại điểm bán
- Mở mã sản phẩm mới (Bao gồm sản phẩm mới & sản phẩm chuỗi siêu thị chưa kinh doanh)
- Kết nối với các chuỗi siêu thị, các trưởng quầy của các siêu thị phụ trách để mở rộng kinh doanh
- Chịu trách nhiệm báo cáo về tiến độ thực hiện doanh số cũng như tình trạng hoạt động của chuỗi hệ thống siêu thị phụ trách
- Xây dựng chiến lược bán hàng ngắn hạn/ dài hạn cho hoạt động bán hàng tại chuối siêu thị được phụ trách
- Có nhiệm vụ báo cáo chi tiết và kế hoạch làm việc cho nhóm công việc được phân bổ

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc cao hơn.
- Yêu thích công việc bán hàng
- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản
- Sẽ được training nếu chưa có kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên đã từg có kinh nghiệm làm mảng MT

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Á Âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận
- Đóng BHYT + BHLĐ theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.
- Hưởng phụ cấp doanh số/ phụ cấp đi lại/ điện thoại và các phụ cấp khác liên quan đến công việc
- Lương tháng 13 (Dành cho nhân sự có thờid gian làm việc đủ 12 tháng)
- Thưởng tết theo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Á Âu

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Á Âu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 52/58C Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

