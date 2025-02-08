Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần D.I.S.O làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1337/5A Vườn Lài , Phường An Phú Đông, Quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Có thể đi làm ngay.

Giờ giấc : 7h30-11h30, 13h00-16h30

Chào hàng tại online tại văn phòng và ra thị trường.

Chào hàng với các đối tượng cửa hàng điện nước , sơn , gạch men…..

Chăm sóc khách hàng cũ đã lấy hàng .

1 tháng sắp xếp đi thị trường tỉnh 1 lần ( 2-3 ngày )

Hỗ trợ giao hàng các đơn khách cần gấp ( có phụ cấp giao hàng )

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hoạt bát , lễ phép , trung thực , siêng năng.

Có Smartphone đã xử lý các vấn đề chào hàng.

Có xe máy để di chuyển.

Khu Vực chào hàng : Các quận TP.HCM và tỉnh lân cận .

Tại Công Ty Cổ Phần D.I.S.O Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mọi chế độ lương, phép, bảo hiểm.

Môi trường làm việc đa dạng, nhân viên hòa đồng, nâng cao trình độ giao tiếp.

Hỗ trợ các vấn đề tiền điện thoại, xăng cộ nếu đi xa , khách sạn + ăn uống + phụ cấp nếu đi tỉnh .

Nhận đồng phục , catalgoue , báo giá miễn phí .

Có chỗ ở lại, bao điện nước .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần D.I.S.O

