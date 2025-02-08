Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần D.I.S.O làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần D.I.S.O
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1337/5A Vườn Lài , Phường An Phú Đông, Quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Có thể đi làm ngay.
Giờ giấc : 7h30-11h30, 13h00-16h30
Chào hàng tại online tại văn phòng và ra thị trường.
Chào hàng với các đối tượng cửa hàng điện nước , sơn , gạch men…..
Chăm sóc khách hàng cũ đã lấy hàng .
1 tháng sắp xếp đi thị trường tỉnh 1 lần ( 2-3 ngày )
Hỗ trợ giao hàng các đơn khách cần gấp ( có phụ cấp giao hàng )
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoạt bát , lễ phép , trung thực , siêng năng.
Có Smartphone đã xử lý các vấn đề chào hàng.
Có xe máy để di chuyển.
Khu Vực chào hàng : Các quận TP.HCM và tỉnh lân cận .
Tại Công Ty Cổ Phần D.I.S.O Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng mọi chế độ lương, phép, bảo hiểm.
Môi trường làm việc đa dạng, nhân viên hòa đồng, nâng cao trình độ giao tiếp.
Hỗ trợ các vấn đề tiền điện thoại, xăng cộ nếu đi xa , khách sạn + ăn uống + phụ cấp nếu đi tỉnh .
Nhận đồng phục , catalgoue , báo giá miễn phí .
Có chỗ ở lại, bao điện nước .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần D.I.S.O
