Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính:

Phát triển thị trường:

Nghiên cứu và tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm kombucha.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có.

Tư vấn và bán hàng:

Giới thiệu sản phẩm kombucha đến khách hàng (cá nhân, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, v.v.).

Tư vấn về hương vị, lợi ích sức khỏe và cách sử dụng sản phẩm.

Xử lý đơn hàng và đảm bảo giao hàng đúng thời gian, đúng chất lượng.

Xây dựng kế hoạch bán hàng:

Lập kế hoạch kinh doanh định kỳ theo tuần, tháng và quý.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Theo dõi và báo cáo doanh số:

Theo dõi doanh thu, công nợ và báo cáo tình hình kinh doanh cho quản lý.

Phân tích doanh số, phản hồi của khách hàng và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Hỗ trợ các hoạt động marketing:

Tham gia các sự kiện quảng bá, hội chợ, buổi nếm thử sản phẩm kombucha.

Đề xuất và triển khai các hoạt động tiếp thị để tăng nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành hàng F&B.

Đam mê về thực phẩm, đồ uống và hiểu biết về sản phẩm kombucha là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Năng động, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực doanh số.

Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng các công cụ quản lý bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cơ bản + hoa hồng + thưởng theo doanh số.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm kombucha.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin