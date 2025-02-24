Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: latop ….., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý chăm sóc các đại lý khách hàng cũ

Tìm kiếm thêm khách hàng mới trên facebook , zalo, data khach hàng

Đăng bài, tương tác với khách hàng trên facebook và zalo

Tư vấn, báo giá, chốt đơn hàng - báo các bộ phận liên quan xuất hàng và giao hàng

Chăm sóc, hỗ trợ - duy trì khách hàng sau mua sản phẩm

Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển Nữ

Có kinh nghiệm chốt đơn - kinh nghiệm livetream là 1 lợi thế

Tự tin giao tiếp trước ống kính quay phim

Ngoại hình ưa nhìn, có tính cách hướng ngoại

Kỹ năng giao tiếp tốt ,khả năng thuyết phục và chốt đơn

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình.

Có khả năng chịu áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT

