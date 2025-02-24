Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phân Phối KBT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: latop ….., Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý chăm sóc các đại lý khách hàng cũ
Tìm kiếm thêm khách hàng mới trên facebook , zalo, data khach hàng
Đăng bài, tương tác với khách hàng trên facebook và zalo
Tư vấn, báo giá, chốt đơn hàng - báo các bộ phận liên quan xuất hàng và giao hàng
Chăm sóc, hỗ trợ - duy trì khách hàng sau mua sản phẩm
Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển Nữ
Có kinh nghiệm chốt đơn - kinh nghiệm livetream là 1 lợi thế
Tự tin giao tiếp trước ống kính quay phim
Ngoại hình ưa nhìn, có tính cách hướng ngoại
Kỹ năng giao tiếp tốt ,khả năng thuyết phục và chốt đơn
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình.
Có khả năng chịu áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối KBT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
