Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ phần Vua Đóng Gói Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - tòa chung cư HQL, số 35, đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

– Tìm hiểu nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

– Đàm phán thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng kí hợp đồng

– Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

– Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20 - 35, nhanh nhẹn

– Tốt nghiệp Cao đẳng Đại học, các chuyên ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh...

– Năng động, nhiệt tình trong công việc

– Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ

– Nắm bắt cơ bản vi tính văn phòng

Tại Công Ty Cổ phần Vua Đóng Gói Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng 7.500.000 VNĐ + % hoa hồng. Tổng thu nhập 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ

– Thời gian làm việc T2 đến T6 và luân phiên T7, nghỉ chủ nhật

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, với đội ngũ nhân viên trẻ và năng động.

– Chế độ thưởng lễ (30/04, 01/05, sinh nhật...)

– Nghỉ phép năm 12 ngày trong năm theo quy định nhà nước.

– BHXH/BHYT được đóng đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Vua Đóng Gói Việt Nam

