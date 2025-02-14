Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quản lý đại lý: thực hiện các thủ tục phát sinh trong quá trình làm việc của đại lý: ký kết hợp đồng đại lý, mở tài khoản, thu thập, lưu trữ hồ sơ, hoàn thiện thủ tục thăng tiến, hạ bậc, tính toán thù lao, chấm dứt hợp đồng…
-Số liệu kinh doanh: Theo dõi, tổng hợp, phân tích và cập nhật thông tin về số liệu kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng...; theo dõi, cập nhật thông tin nhanh về các chương trình thi đua, quá trình thăng tiến, duy trì…
-Hỗ trợ hoạt động kinh doanh: thực hiện các công việc hỗ trợ tuyển dụng, khai thác: hội nghị tuyển dụng, hội nghị khách hàng, chương trình đào tạo, sự kiện cho đại lý.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ ngoại hình khá
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán...
- Giao tiếp tốt, sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel...).

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký Hợp đồng lao động chính thức nếu vượt qua 2 tháng thử việc và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động.
- Thu nhập bao gồm:
- Lương cứng cơ bản hàng tháng (thỏa thuận dựa trên năng lực của ứng viên):từ 8 - 15 triệu/tháng.
- Hỗ trợ khác (ăn ca, công tác phí khoán, điện thoại khoán...) hưởng cố định hàng tháng:1 - 1,5 triệu/tháng,
- Thưởng theo kết quả thực hiện công việc (tháng/quý/năm) và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty/Công ty.
- Phúc lợi nhân dịp Ngày Lễ, ngày kỷ niệm lớn và các dịp đặc biệt (sinh nhật, kết hôn, có con,...)
- Chính sách bảo hiểm thương mại đa dạng: bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân, bảo hiểm bệnh ung thư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ
-Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 37 - Tòa nhà Keangnam Landmark Tower - Đường Phạm Hùng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

