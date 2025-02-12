Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô số 28 - 30 - 32, đường số 11, KCN Tân Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Theo dõi đơn hàng,xuất hàng,hóa đơn ,công nợ

- Chủ động tìm kiếm thông tin, tiếp cận và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng

- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ do Công ty đang cung cấp

- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng theo tháng, quý, năm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phải có kinh nghiệm bán máy nén khí không dầu, bán sản phẩm điện lạnh (điều hòa không khí hoặc điện lạnh), bán máy nén khí hoặc máy móc.

Phải có kỹ năng cơ bản sử dụng máy tính (excel, word, powerpoint)

Năng động,đủ sức khỏe chịu cực, chịu khó đi công tác xa ở các tỉnh thành khi công ty yêu cầu

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-20tr ( lương thỏa thuận )

- Phụ cấp: cơm trưa

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Thưởng theo doanh số bán hàng

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Chế độ tăng lương định kỳmỗi năm 1 lần

- Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước... Tham gia tiệc tất niên và bóc thăm may mắn

- Chính sách phúc lợi khác: tổ chức ngày sinh nhật của tháng + tham gia các hoạt động củaCông Đoàn Cty

- Mỗi dịp Ngày quốc tế Lao động 1/5, Tết trung thu, Quốc Khánh tổ chức tiệc liên hoan họp mặt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin