Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Giày Dép Nguyên Nguyên Phước làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô E1 - E2 - E3 đường số 9, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoa, Tỉnh Long An, Việt Nam, Huyện Đức Hòa

Nắm bắt được các thông tin, chính sách mà công ty đang triển khai

– Truyền thông những giá trị, khác biệt và lợi điểm bán hàng của công ty đến khách hàng

– Tiếp nhận các khách hàng được chuyển qua từ bộ phận Marketing hoặc công ty

– Chủ động tìm kiếm, tiếp cận các khách hàng qua online và offline

– Chủ động phát triển và quản lý thị trường mình đang phụ trách

– Trao đổi, tư vấn trực tiếp với khách hàng hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ tư vấn.

– Chăm sóc khách hàng định kỳ, thu hồi công nợ đúng hạn theo hợp đồng giao dịch.

– Thực hiện công tác thống kê, phân tích và báo cáo về kết quả công việc định kỳ

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và chiến lược của công ty.

-- Theo dõi đơn hàng và tiến độ đơn hàng

– Nam/Nữ tuổi từ 25-35, có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

– Ưu tiên ứng viên có năng lực và có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, may mặc, giày dép

– Đam mê kinh doanh và yêu thích công việc bán hàng, khả năng giao tiếp tốt

– Có khát vọng, tinh thần cầu tiến, kiên trì theo đuổi mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

– Có thái độ tích cực, chuyên nghiệp và hòa nhập tốt văn hóa công ty

-- Có thể giao tiếp được tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Lương cứng: 15 -17 triệu đồng

– Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc

– Thưởng cuối năm theo hoạt động kinh doanh của công ty

– Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định của Luật lao động

– Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

– Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thưởng các dịp Lễ Tết

– Được đề xuất mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của bản thân

– Được tạo cơ hội phát triển và thăng tiến

– Được làm việc trong một môi trường chủ động, tích cực, đoàn kết và phát triển năng lực bản thân

– Được đào tạo bài bản toàn bộ kiến thức về chuyên ngành, sản phẩm và tư vấn khách hàng

– Được hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và cấp trên để hoàn thành mục tiêu công việc

