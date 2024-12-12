Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Hồng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Hồng Phát
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- ngõ 300 Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng (các hãng xe ô tô, gara, xưởng dịch vụ, cửa hàng phụ tùng…)
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam. Từ 22 – 30 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo). Ứng viên có kinh nghiệm sẽ là một lợi thế
- Siêng năng, kiên trì, trung thực
- Trình độ: Cao đẳng/ Đại học. Ứng viên học các ngành kinh tế/ quản trị kinh doanh… là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định
- Du lịch, nghỉ mát, Teambuilding
- Chế độ tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Hồng Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
