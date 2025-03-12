Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Học Viện & Trang Điểm Plita làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Học Viện & Trang Điểm Plita
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Khu đô thi Vạn Phúc City, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tư vấn & chốt sales khóa học makeup, dịch vụ makeup chuyên nghiệp
Chăm sóc khách hàng qua fanpage, hotline, Zalo,các nền tảng khác
Phối hợp với team marketing để tối ưu chiến dịch quảng cáo.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần kinh nghiệm – Được đào tạo từ A-Z
Chỉ cần siêng năng, chăm chỉ, giao tiếp tốt
Có trách nhiệm & cam kết gắn bó lâu dài
Biết sử dụng Facebook/Zalo/TikTok là lợi thế
Tại Công Ty TNHH Học Viện & Trang Điểm Plita Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Hoa hồng cao theo doanh số, không giới hạn thu nhập
Môi trường làm việc GenZ năng động, thoải mái, không drama
Được đào tạo bài bản về kỹ năng sales, telesales, chốt đơn, phát triển bản thân
Được sử dụng phần mềm, công cụ hỗ trợ tối ưu hiệu suất
Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ nhân viên lên leader/Trưởng phòng kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Học Viện & Trang Điểm Plita
