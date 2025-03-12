Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Học Viện & Trang Điểm Plita làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thi Vạn Phúc City, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn & chốt sales khóa học makeup, dịch vụ makeup chuyên nghiệp

Chăm sóc khách hàng qua fanpage, hotline, Zalo,các nền tảng khác

Phối hợp với team marketing để tối ưu chiến dịch quảng cáo.

Yêu Cầu Công Việc

Không cần kinh nghiệm – Được đào tạo từ A-Z

Chỉ cần siêng năng, chăm chỉ, giao tiếp tốt

Có trách nhiệm & cam kết gắn bó lâu dài

Biết sử dụng Facebook/Zalo/TikTok là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Học Viện & Trang Điểm Plita Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng cao theo doanh số, không giới hạn thu nhập

Môi trường làm việc GenZ năng động, thoải mái, không drama

Được đào tạo bài bản về kỹ năng sales, telesales, chốt đơn, phát triển bản thân

Được sử dụng phần mềm, công cụ hỗ trợ tối ưu hiệu suất

Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ nhân viên lên leader/Trưởng phòng kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Học Viện & Trang Điểm Plita

