Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 20 Triệu

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: văn phòng nhà máy sản xuất – p. Hàm Rồng, Tp. Thanh Hoá., Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Xuất khẩu 2 ngành hàng: Trái cây đóng hộp (2 sales tiếng Anh); Thức ăn gia súc (2 sales tiếng Nhật)
+ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và kí kết hợp đồng.
+ Làm các chứng từ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan, liên hệ các đơn vị logistic...
+ Thiết lập mối quan hệ tốt với các đối tác nước ngoài, thực hiện tốt hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
+ Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo cho giám đốc kinh doanh về các vấn đề có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như: thị trường, hàng hóa, giá cả, khách hàng, đối tác...
+ Thực hiện khảo sát, phân tích các thị trường tiềm năng, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường quốc tế.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ở các chuyên ngành ngoại thương, thương mại, kinh doanh, kinh tế quốc tế, thanh toán quốc tế,... hoặc các ngành liên quan.
+ Ngôn ngữ: Giao tiếp và thuyết phục tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Biết nhiều ngôn ngữ là lợi thế.
Riêng tiếng Nhật: Tối thiểu từ N2 trở lên.
+ Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về sale quốc tế. Hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng tốt nghiệp một trong các chuyên ngành nêu trên.
+ Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.
+ Khả năng làm việc độc lập tốt, giải quyết vấn đề tốt, và luôn sẵn sàng team work.
+ Có thể đi công tác trong nước và quốc tế để gặp gỡ khách hàng khi cần thiết, tham dự các triển lãm trong và ngoài nước.
+ Ưu tiên: Ứng viên từng làm xuất khẩu nông sản; ứng viên đang ở tại Tp. Thanh Hoá hoặc lân cận; ứng viên đã từng ở Nhật.

Tại Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương, thưởng hấp dẫn và đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
+ Thu nhập hàng tháng: 2x-3x+ (không giới hạn). Trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn trực tiếp.
+ Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, sẻ chia, học hỏi...
+ Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 4, P. Quang Hưng, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

