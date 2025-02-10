Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ACE-W làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH ACE-W
- Thanh Hóa:
- PG3
- 01 vinshophouse, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu về các dịch vụ giáo dục.
- Tư vấn các chương trình học của hệ thống SA Education phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh để đạt doanh số.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh và các hoạt động marketing tại địa phương.
- Báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần/tháng và đề xuất phương án cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
- Năng động, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ online hỗ trợ công việc.
Tại Công Ty TNHH ACE-W Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng kinh doanh.
- Thưởng theo kết quả kinh doanh, lễ Tết và các dịp đặc biệt.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ACE-W
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI