Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ACE-W làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH ACE-W
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH ACE-W

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- PG3

- 01 vinshophouse, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu về các dịch vụ giáo dục.
- Tư vấn các chương trình học của hệ thống SA Education phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh để đạt doanh số.
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh và các hoạt động marketing tại địa phương.
- Báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần/tháng và đề xuất phương án cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 22-35, tốt nghiệp :Cao đẳng/Đại học (ưu tiên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, giáo dục hoặc các ngành liên quan).
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
- Năng động, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ online hỗ trợ công việc.

Tại Công Ty TNHH ACE-W Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 10-15 triệu đồng/tháng (lương cứng + hoa hồng theo doanh số).
- Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng kinh doanh.
- Thưởng theo kết quả kinh doanh, lễ Tết và các dịp đặc biệt.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ACE-W

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ACE-W

Công Ty TNHH ACE-W

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 Quán Giò, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

