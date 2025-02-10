Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ACE-W làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - PG3 - 01 vinshophouse, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

- Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu về các dịch vụ giáo dục.

- Tư vấn các chương trình học của hệ thống SA Education phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh để đạt doanh số.

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh và các hoạt động marketing tại địa phương.

- Báo cáo tình hình kinh doanh hàng tuần/tháng và đề xuất phương án cải thiện hiệu quả kinh doanh.

- Nam/Nữ, tuổi từ 22-35, tốt nghiệp :Cao đẳng/Đại học (ưu tiên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, giáo dục hoặc các ngành liên quan).

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Năng động, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ online hỗ trợ công việc.

- Thu nhập hấp dẫn: 10-15 triệu đồng/tháng (lương cứng + hoa hồng theo doanh số).

- Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng kinh doanh.

- Thưởng theo kết quả kinh doanh, lễ Tết và các dịp đặc biệt.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và cơ hội phát triển bản thân.

