Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Sài Gòn Âu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 53 Triều Khúc Thanh Xuân Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm khách hàng và xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng. Thưởng nóng với nguồn khách hàng tự kiếm

• Chăm sóc khách hàng hiện tại của công ty

• Tư vấn, giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm của công ty, giúp khách hàng chọn lựa được sản phẩm phù hợp.

• Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng đặt ship giao hàng.

• Cập nhật liên tục các chương trình khuyến mại giá cả đến khách hàng.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

- Thời gian làm việc Từ 8h-17h hàng ngày từ t2-t7. Nghỉ trưa từ 12h -13h30

- Địa chỉ: 53 Triều Khúc Thanh Xuân Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, từ 18 – 35 tuổi chăm chỉ, thật thà, cẩn thận, có chí cầu tiến.

• Không yêu cầu ngoại hình

• Ưu tiên có kinh nghiệm sales B2B, B2C.

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các cty kinh doanh thương mại điện tử, bán lẻ

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

***

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sài Gòn Âu Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6-9 triệu (tùy kinh nghiệm) + % doanh số bán hàng

- Được tiếp xúc với nhiều dòng sản phẩm từ bình dân đến High end, gia tăng vốn hiểu biết về các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm, thời trang của nước ngoài.

- Được trau dồi kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề một cách khéo léo

- Phát triển kỹ năng sắp xếp công việc để đạt tiến độ deadline

- Được hưởng lương tháng 13 (tuỳ theo thời gian đã làm việc tại cty)

- Được đi du lịch cùng cty (theo chương trình của cty mỗi năm)

- Được thưởng các ngày lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sài Gòn Âu Á

