Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TAYA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAYA TOÀN CẦU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 88 Nguyễn Thị Tú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Biết bán hàng, tiếp khách tại cửa hàng bên xe máy, xe điện
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, nhanh nhẹn, hòa đồng
Sử dụng phần mềm kiot việt (có đào tạo hướng dẫn nếu chưa biết)
Thu nhập từ 8 triệu đến 15 triệu tùy hoa hồng
Phúc lợi thưởng tết, lễ, sinh nhật đầy đủ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ăn nói nhẹ nhàng, chăm chỉ
Chịu học hỏi và tự giác
Biết sử dụng máy tính cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAYA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 triệu đến 15 triệu tùy hoa hồng bán xe
Có đầy đủ các chế độ như bảo hiểm, phụ cấp cơm, xăng cộ nếu ở xa
Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ
Thưởng tết, các ngày lễ, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAYA TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
