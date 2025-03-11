Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TAYA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Biết bán hàng, tiếp khách tại cửa hàng bên xe máy, xe điện

Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, nhanh nhẹn, hòa đồng

Sử dụng phần mềm kiot việt (có đào tạo hướng dẫn nếu chưa biết)

Thu nhập từ 8 triệu đến 15 triệu tùy hoa hồng

Phúc lợi thưởng tết, lễ, sinh nhật đầy đủ

Những Yêu Cầu Công Việc

Ăn nói nhẹ nhàng, chăm chỉ

Chịu học hỏi và tự giác

Biết sử dụng máy tính cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAYA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 triệu đến 15 triệu tùy hoa hồng bán xe

Có đầy đủ các chế độ như bảo hiểm, phụ cấp cơm, xăng cộ nếu ở xa

Đóng bảo hiểm y tế đầy đủ

Thưởng tết, các ngày lễ, sinh nhật

