Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2/3 Đường 426, Ấp 1, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 71615 - Đô Thị Đại Dương, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sản phẩm kinh doanh: tem nhãn decal, mực ribbon, nhãn RFID

• Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty

• Chịu trách nhiệm bán hàng và phát triển khách hàng..

• Có thể tự do làm việc bên ngoài hoặc đến văn phòng tùy nhân viên.F15

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam

• Am hiểu có Kinh nghiệm trong lĩnh vực sales tem nhãn decal là một lợi thế.

• Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên

• Có Kinh nghiệm sale trên 1 năm

• Ngoại ngữ: giao tiếp tiếng anh tốt là một lợi thế

• Chịu khó, đam mê công việc tìm kiếm khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Thoả thuận

• Được kí HĐLĐ, tham gia BHXH, thưởng tháng 13, thưởng thâm niên, du lịch hàng năm, thưởng các kỳ lễ lớn, được học hỏi môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhà xưởng mát mẻ, bửa cơm nóng ngon,..

• Được tham gia hội họp nêu ý kiến đóng góp.

• Nhiều cơ hội thăng tiến…

• Thời gian làm việc: từ 8h-17h, từ thứ hai đến thứ bảy, 1 tháng được nghỉ 02 thứ bảy, được làm việc tự do bên ngoài sau khi đã lập kế hoạch công việc hàng tuần gửi GĐKD phê duyệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt

