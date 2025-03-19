Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2/3 Đường 426, Ấp 1, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 71615

- Đô Thị Đại Dương, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sản phẩm kinh doanh: tem nhãn decal, mực ribbon, nhãn RFID
• Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty
• Chịu trách nhiệm bán hàng và phát triển khách hàng..
• Có thể tự do làm việc bên ngoài hoặc đến văn phòng tùy nhân viên.F15

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam
• Am hiểu có Kinh nghiệm trong lĩnh vực sales tem nhãn decal là một lợi thế.
• Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên
• Có Kinh nghiệm sale trên 1 năm
• Ngoại ngữ: giao tiếp tiếng anh tốt là một lợi thế
• Chịu khó, đam mê công việc tìm kiếm khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Thoả thuận
• Được kí HĐLĐ, tham gia BHXH, thưởng tháng 13, thưởng thâm niên, du lịch hàng năm, thưởng các kỳ lễ lớn, được học hỏi môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhà xưởng mát mẻ, bửa cơm nóng ngon,..
• Được tham gia hội họp nêu ý kiến đóng góp.
• Nhiều cơ hội thăng tiến…
• Thời gian làm việc: từ 8h-17h, từ thứ hai đến thứ bảy, 1 tháng được nghỉ 02 thứ bảy, được làm việc tự do bên ngoài sau khi đã lập kế hoạch công việc hàng tuần gửi GĐKD phê duyệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mã Vạch Nam Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2/3 Đường 426 ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

