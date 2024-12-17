Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 55, đường số 7, Khu phố 5, An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát triển các hoạt động kinh doanh trong khu vực được giao.

- Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng, nhà phân phối ngành hàng tiêu dùng thực phẩm có năng lực phân phối sản phẩm trong khu vực.

- Lập kế hoạch bán hàng tốt. lập danh sách khách hàng tiềm năng, chuẩn bị các kế hoạch/ phương án tiếp cận, gặp gỡ, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng bán hàng. Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

- Tham gia hướng dẫn đào tạo về kiến thức sản phẩm cho đại diện nhà phân phối.

- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 18-35, tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

- Có kinh nghiệm là lợi thế, không có có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Nhanh nhẹn, chịu khó

Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương cứng dao động từ 6tr5 - 10 triệu, thỏa thuận theo năng lực + Lương KPI + Lương kinh doanh: thu nhập thực tế từ 15 - 10 triệu hoặc hơn, theo năng lực.

- Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn và nghiệp vụ.

- Chính sách lương theo năng lực và không giới hạn.

- Phụ cấp ăn trưa theo quy định

- Tham gia BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như thưởng lễ, Tết, lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch năm,...

- Được hưởng chính sách ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty đang kinh doanh.

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

