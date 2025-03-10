Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Số 290 Nguyễn Trãi,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng từ Data khách hàng công ty cung cấp
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm của công ty.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng.
Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành VLXD
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có phương tiện đi lại
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15-20 triệu
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BẮC NINH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 290 Nguyễn Trãi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

