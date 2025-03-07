Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Ngã 6 bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ, Tìm kiếm khách hàng mới, qua các nền tảng Online mạng xã hội, Zalo, Faecbook ….
- Sử lý thông tin khách hàng từ Webssite công ty đưa về
- Tư vấn và cung cấp thông tin cho khách hàng, đưa ra quyết định mua hàng.
- Công ty sẽ hỗ trợ , tư vấn đào tạo trong thời gian đầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Nam tuổi từ 22 đến dưới 32 tuổi, có kinh nghiệm 2 năm càng tốt.
2
- Biết lái xe và không làm việc thụ động
- Bằng cấp từ cao đẳng trở lên, năng động hoạt bát, yêu nghề, nhiệt huyết, sẽ được đào tạo và bổ xung kiếm thức trong quá trình làm việc.
- Hồ sơ xin việc thông tin cá nhân đầy đủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Hoa hồng+ Thưởng + Phụ cấp ( Phỏng vấn sẽ được trao đổi trực tiếp )
- Có cơ hội thắng tiến trong công việc trưởng, phó phòng, lương theo thâm niên
- Làm việc giờhành chính (T2-T7) ( Lễ tết và chủ nhật nghỉ )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, ngõ 163/36 Đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

