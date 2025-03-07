Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Ngã 6 bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ, Tìm kiếm khách hàng mới, qua các nền tảng Online mạng xã hội, Zalo, Faecbook ….

- Sử lý thông tin khách hàng từ Webssite công ty đưa về

- Tư vấn và cung cấp thông tin cho khách hàng, đưa ra quyết định mua hàng.

- Công ty sẽ hỗ trợ , tư vấn đào tạo trong thời gian đầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Nam tuổi từ 22 đến dưới 32 tuổi, có kinh nghiệm 2 năm càng tốt.

- Biết lái xe và không làm việc thụ động

- Bằng cấp từ cao đẳng trở lên, năng động hoạt bát, yêu nghề, nhiệt huyết, sẽ được đào tạo và bổ xung kiếm thức trong quá trình làm việc.

- Hồ sơ xin việc thông tin cá nhân đầy đủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Hoa hồng+ Thưởng + Phụ cấp ( Phỏng vấn sẽ được trao đổi trực tiếp )

- Có cơ hội thắng tiến trong công việc trưởng, phó phòng, lương theo thâm niên

- Làm việc giờhành chính (T2-T7) ( Lễ tết và chủ nhật nghỉ )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM

