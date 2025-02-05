Tuyển Nhân viên kinh doanh ECOLUX EVOKO VIETNAM FACTORY.,JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN...Theo quy định của Luật lao động Có cơ hội thăng tiến nội bộ Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định., Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm Sơn nước của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, chốt đơn, và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực Sơn nội thất là một lợi thế.

Có thể đi công trình, dự án, khảo sát thị trường.

Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng xử lí tình huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng.

Tại ECOLUX EVOKO VIETNAM FACTORY.,JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ECOLUX EVOKO VIETNAM FACTORY.,JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.