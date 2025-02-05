Tuyển Nhân viên kinh doanh ECOLUX EVOKO VIETNAM FACTORY.,JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại ECOLUX EVOKO VIETNAM FACTORY.,JSC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN...Theo quy định của Luật lao động Có cơ hội thăng tiến nội bộ Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định., Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm Sơn nước của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, chốt đơn, và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực Sơn nội thất là một lợi thế.
Có thể đi công trình, dự án, khảo sát thị trường.
Năng động, nhiệt tình, sáng tạo và trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng xử lí tình huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng.
Tại ECOLUX EVOKO VIETNAM FACTORY.,JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ECOLUX EVOKO VIETNAM FACTORY.,JSC
