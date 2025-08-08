Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ROWANTO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 9, khu nhà ở thấp tầng, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng trên fanpage được giao với data có sẵn, ngành hàng: đồ gia dụng, thiết bị chăm sóc sức khoẻ, đồ công nghệ...

- Theo dõi và xử lý những đơn hàng đã chuyển đi

- Chăm sóc khách hàng cũ

- Báo cáo tình hình kinh doanh

- Tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng

- Thực hiện các công việc được phân công từ cấp trê

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 18 tuổi trở lên

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, ngành sale, trực page (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Có laptop cá nhân

- Chăm chỉ, nhiệt tình, trách nhiệm và nghiêm túc với công việc

- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH ROWANTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.000.000đ - 10.000.000đ (tăng theo năm hoặc level)

- Trợ cấp: 500.000đ

- Thưởng % doanh thu + thưởng khác

- Thưởng nóng Best Seller hàng tháng

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Thưởng nóng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng quý

- Vinh danh cuối năm với những cá nhân xuất sắc

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Được đào tạo bài bản về chuyên môn trong mảng bán hàng. Được công ty cấp tiền học những khóa học nâng cao chuyên môn.

- Tăng lương theo quy định của công ty

- Nhân sự làm >1 năm được hỗ trợ chi phí học tập 5 triệu/năm để nâng cấp chuyên mô

- Đối với cấp lãnh đạo: 10 triệu - Nhân sự tốt nghiệp những khóa học về chuyên môn sẽ là tiêu chí xét tăng lương

- Hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh

- Được đóng bảo hiểm xã hội, có ngày phép.

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

- Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác như 30/4-1/5, 2/9, Trung thu, sinh nhật

- Tổ chức sinh nhật cho nhân sự hàng tháng, tặng bánh gato, quà sinh nhật ting ting...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROWANTO VIỆT NAM

