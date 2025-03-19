Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- CT2B HDI Tây Hồ, 158 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tham gia Job Kiểm toán thực tế tại khách hàng với công việc của Trưởng nhóm kiểm toán;
- Thực hiện công việc liên quan đến tư vấn kế toán, thuế;
- Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm và đã làm trưởng nhóm kiểm toán
+ Tốt nghiệp loại giỏi trở lên hệ đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán, có tư cách đạo đức tốt, phù hợp với công việc kiểm toán
+ Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power point...)

Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, có khả năng phát triển
- Được hưởng công tác phí khi đi công tác tỉnh
- Lương cạnh tranh
- Lương tháng 13 và thu nhập theo doanh thu từ khách hàng của cá nhân
- Đóng BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CT 2B đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

