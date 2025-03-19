Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CT2B HDI Tây Hồ, 158 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tham gia Job Kiểm toán thực tế tại khách hàng với công việc của Trưởng nhóm kiểm toán;

- Thực hiện công việc liên quan đến tư vấn kế toán, thuế;

- Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm và đã làm trưởng nhóm kiểm toán

+ Tốt nghiệp loại giỏi trở lên hệ đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán, có tư cách đạo đức tốt, phù hợp với công việc kiểm toán

+ Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power point...)

Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, có khả năng phát triển

- Được hưởng công tác phí khi đi công tác tỉnh

- Lương cạnh tranh

- Lương tháng 13 và thu nhập theo doanh thu từ khách hàng của cá nhân

- Đóng BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

