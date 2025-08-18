Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Kỷ Nguyên Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A36 TT11, Khu đô thị Văn Quán, P. Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kênh Online:

- Quản lý và bán hàng trên các shop online: Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop, Facebook, Instagram, Zalo OA.

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng qua chat, comment, inbox.

- Hỗ trợ triển khai các chương trình marketing online (seeding, feedback, livestream…).

• Kênh Offline:

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới tại spa, salon tóc, cửa hàng mỹ phẩm, nhà thuốc, đại lý.

- Chăm sóc hệ thống khách hàng hiện tại, đảm bảo doanh số định kỳ.

• Báo cáo: Lập báo cáo doanh số, thị trường, khách hàng cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 22 – 32

Có kinh nghiệm bán hàng mỹ phẩm hoặc các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là lợi thế.

Thành thạo mạng xã hội và các sàn TMĐT.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Năng động, chịu khó, ham học hỏi, có khả năng đi thị trường.

Tại Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Kỷ Nguyên Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng + thưởng doanh số

Chế độ: Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, nghỉ phép, thưởng lễ Tết, du lịch, đào tạo… theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Kỷ Nguyên Mới

