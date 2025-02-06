Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc; Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có ); Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và các đơn vị bên ngoài công ty.

Tìm kiếm kênh phân phối, giới thiệu sản phẩm vào các cửa hàng, đàm phán và chốt đơn hàng.

Duy trì khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới.

Các công việc khác theo sự phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, bán hàng hoặc vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Trading hoặc FMCG.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết vấn đề tốt và chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết). Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Việt.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

