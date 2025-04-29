Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
- Hồ Chí Minh:
- 02B Phổ Quang, Phường 2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng và các dự án ở các lĩnh vực :Ngànhchế tạo máy - Ngành môi trường,Ngành xử lý nước - Ngành nồi hơi, Ngành làm Lạnh -Ngành mía đường - Ngành xi măng, phân bón, chế biếnthủy sản, thức ăn chăn nuôi, chế biến gỗ, sản xuất giấy…
-Lập kế hoạch làm việc, mục tiêu cá nhân ,tìm kiếm khách hàng lênphương án kinh doanh với Giám đốc kinh doanh.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh, , lập báo giá, hồ sơ chào thầu; thương thảo hợp đồng và theo dõi tiến trình hợp đồngvới khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo quy trình bán hàng – tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển chiến lược, báo giá, đàm phán và chốt cơ hội.
• Kiến thức cơ bản về động cơ điện, giảm tốc, xích tải, bơm công nghiệp…
• Kiến thức về các công nghệ và sản phẩm mới nhất được sử dụng trong ngành.
• Kiến thức về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và lên chiến lược thị trường.
• Biết tiếng Anh và tiếng Trung là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tăng theo thời gian, năng lực và doanh thu
- Được đào tạo nội bộ và đào tạo theo chính sách của hãng
- Làm việc ở một môi trường đa quốc gia nâng cao sự hiểu biết và học tập
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty theo quy định
- Phụ cấp ăn trưa các ngày làm việc
- Phụ cấp điện thoại hàng háng.
- Phụ cấp Quỹ Công đoàn phục vụ các hoạt động tập thể.
- Nghỉ phép hưởng 100% lương theo quy định Công ty.
- Du lịch khách sạn, resort 5 sao hàng năm.
- Được thưởng lễ tết, sinh nhật, tháng lương thứ 13 theo chính sách của công ty
- Các chính sách phúc lợi, thưởng gia tăng khác theo từng thời kỳ.
- Quyền tự quyết cao trong công việc
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức
- Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
