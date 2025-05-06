Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 235 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, triển khai bán hàng
Quản lý và phát triển đại lý
Đảm bảo mục tiêu bán hàng của công ty
Thực hiện các báo cáo về thị trường, đối thủ cạnh tranh...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành quản lý kinh doanh, thương mại điện tử, Marketing
Có kinh nghiệm bán hàng gia dụng, điện tử, vật liệu xây dựng là 1 lợi thế
Giao tiếp tốt,
Ngoại hình ưa nhìn
Có bằng lái xe ô tô
Có kinh nghiệm bán hàng gia dụng, điện tử, vật liệu xây dựng là 1 lợi thế
Giao tiếp tốt,
Ngoại hình ưa nhìn
Có bằng lái xe ô tô
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có lương cứng (10-13 triệu)
Chế độ BHXH, thưởng tháng 13, hiệu suất, nghỉ mát…
Hoa hồng cao hấp dẫn thu nhập từ 20-25 triệu
Môi trường chủ động, sáng tạo
Chế độ BHXH, thưởng tháng 13, hiệu suất, nghỉ mát…
Hoa hồng cao hấp dẫn thu nhập từ 20-25 triệu
Môi trường chủ động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
