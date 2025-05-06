Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 235 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, triển khai bán hàng

Quản lý và phát triển đại lý

Đảm bảo mục tiêu bán hàng của công ty

Thực hiện các báo cáo về thị trường, đối thủ cạnh tranh...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành quản lý kinh doanh, thương mại điện tử, Marketing

Có kinh nghiệm bán hàng gia dụng, điện tử, vật liệu xây dựng là 1 lợi thế

Giao tiếp tốt,

Ngoại hình ưa nhìn

Có bằng lái xe ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương cứng (10-13 triệu)

Chế độ BHXH, thưởng tháng 13, hiệu suất, nghỉ mát…

Hoa hồng cao hấp dẫn thu nhập từ 20-25 triệu

Môi trường chủ động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HMH VIỆT NAM

