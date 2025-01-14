Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên
- Thanh Hóa:
- Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Lợi,Đắk Lắk, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kết nối với các Công ty du lịch tổ chức Tour tham quan Dự án, Bảo tàng cà phê tại Buôn Ma Thuột.
2. Chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh số và hoàn thành chỉ tiêu book tour theo kế hoạch/AOP.
3. Tư vấn, triển khai các chương trình tour, chính sách chiết khấu các sản phẩm về Tour du lịch của Công ty.
4. Định vị và phát triển thương hiệu và sản phẩm Tour trên các hệ thống mạng xã hội.
5. Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm tour du lịch.
6. Các công việc khác được phân công bởi Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có database và connection với các Công ty du lịch tại Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
- Am hiểu du lịch tại khu vực tại Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Các chính sách về Công ty, công đoàn trong suốt quá trình làm việc.
Đào tạo chuyên môn và lộ trình thăng tiến, phát triển.
Lương thưởng tháng 13 hoặc KPI theo hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Chăm sóc sức khỏe định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư Trung Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI