Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Tp. Bắc Ninh, Bac Ninh, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng mới, tạo lập và duy trì mỗi quan hệ thân thiết với khách hàng để phát triển dịch vụ
- Quản lý, chăm sóc, hỗ trợ các khách hàng
- Nhận biết các cơ hội kinh doanh, nghiên cứu thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh
- Các công việc khác được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Hàn 4 kỹ năng (Đối với địa điểm làm việc tại Tiên Hội, An Tiến, An Lão, Hải Phòng)
- Thành thạo tiếng Hàn hoặc tiếng Anh 4 kỹ năng (Đối với địa điểm làm việc tại Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh)
- Thành thạo word, excel, powerpoint
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, môi trường
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, khả năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.
- Làm viêc tại Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh (1) và Tiên Hội, An Tiến, An Lão, Hải Phòng (1)
- Thành thạo tiếng Hàn hoặc tiếng Anh 4 kỹ năng (Đối với địa điểm làm việc tại Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh)
- Thành thạo word, excel, powerpoint
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, môi trường
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, khả năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.
- Làm viêc tại Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh (1) và Tiên Hội, An Tiến, An Lão, Hải Phòng (1)
Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI