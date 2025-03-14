Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tp. Bắc Ninh, Bac Ninh, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới, tạo lập và duy trì mỗi quan hệ thân thiết với khách hàng để phát triển dịch vụ

- Quản lý, chăm sóc, hỗ trợ các khách hàng

- Nhận biết các cơ hội kinh doanh, nghiên cứu thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh

- Các công việc khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Hàn 4 kỹ năng (Đối với địa điểm làm việc tại Tiên Hội, An Tiến, An Lão, Hải Phòng)

- Thành thạo tiếng Hàn hoặc tiếng Anh 4 kỹ năng (Đối với địa điểm làm việc tại Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh)

- Thành thạo word, excel, powerpoint

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, môi trường

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, khả năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.

- Làm viêc tại Ngọc Khám - Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh (1) và Tiên Hội, An Tiến, An Lão, Hải Phòng (1)

Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

