Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP SUNTEX VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Tầng 1 Số 20, Đường Nguyễn Quyền 1, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH MẢNG: TÌM KIẾM VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

- Quản lý đơn hàng, doanh số, doanh thu và thanh toán của khách hàng.

- Tiếp nhận và xử lý những thông tin khiếu nại, yêu cầu về đơn hàng, yêu cầu đặc biệt (yêu cầu báo giá.... )

- Trực tiếp trao đổi thông tin với các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc phát sinh hàng ngày.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 0,5 năm trở lên

- Ưu tiên biết tiếng Trung

- Kỹ năng giao tiếp tốt, sức khỏe tốt, chịu áp lực công việc cao, có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn.

Quyền Lợi

%KPI sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

• Lương tháng thứ 13 trên tổng lương, sinh nhật, Trung thu, Lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển

