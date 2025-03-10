Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Lô CN8 - 1, Khu Công nghiệp Yên Phong 2C, Xã Trung Nghĩa, Xã Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giới thiệu các giải pháp của công ty cho các ngân hàng, đàm phán giá, lập chiến lược đấu thầu

2. Điều tra thị trường và thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh

3. Meeting với khách hàng, lập biên bản họp, các báo cáo liên quan và báo cáo

4. Trao đổi với công ty mẹ ở Hàn Quốc

5. Tiếp nhận phản hồi của khách hàng và đối ứng

6. Hỗ trợ kinh doanh ( Tìm kiếm khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng, meeting với khách hàng và lập báo cáo, điều tra thị trường, thu thập thông tin ngành ngân hàng, hỗ trợ các sự kiện,...)

7. Tiếp nhận đơn đặt hàng, tiến hành ký hợp đồng và hỗ trợ các công việc liên quan đến logistic khi giao hàng

8. Các loại giấy tờ paperwork của team kinh doanh (Tổng hợp chi phí/Đơn phê duyệt, …)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học (Kinh doanh, Ngoại ngữ, IT,..)

- Tiếng Anh tốt 4 kĩ năng (bắt buộc)

- Có kinh nghiệm từ 4-5 năm

- Có kinh nghiệm liên quan đến: Hoạt động kinh doanh (Điều tra thị trường, lập báo cáo/ biên bản họp, v.v...), kĩ năng đàm phán và tư vấn cho khách hàng và đối tác

- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến Logistic, IT cơ bản

- Ưu tiên ứng viên sống tại Hà Nội vì sau này sẽ về văn phòng Hà Nội làm việc

- Có thể đi công tác khi có yêu cầu

Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT

Có xe đưa đón: Hà Nội - Bắc Ninh - Từ Sơn

Làm chuyên ngày từ 8h-17h, không làm ca đêm, nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina

