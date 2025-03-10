Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- kcn Đồng Kỵ,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm đại lí phân phối hàng hóa khắp thị trường toàn quốc bằng onl và off.
Đi thị trường tìm hiểu nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh sản phẩm nào.
Các công việc khác nếu có.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 18-35
Giới tính nữ
Có thể đi công tác ( k say xe)
Ưu tiên các bạn biết tiếng Trung ( sếp, quản lý là người Trung)
Giới tính nữ
Có thể đi công tác ( k say xe)
Ưu tiên các bạn biết tiếng Trung ( sếp, quản lý là người Trung)
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng làm đủ 26 ngày, dư bao nhiêu nghỉ bấy nhiêu, được nghỉ dồn nhiều ngày 1 lúc.
Tham gia bảo hiểm đầy đủ.
Môi trường làm việc thoải mái k gò bó.
Có chỗ ăn ở cho các bạn ở xa.
Lcb 6.300.000 + 6.300.000 ( đạt kpi) + 3-5% ( doanh số bán hàng) + 1.400.000 ( nếu k tham gia đóng bảo hiểm)
Tham gia bảo hiểm đầy đủ.
Môi trường làm việc thoải mái k gò bó.
Có chỗ ăn ở cho các bạn ở xa.
Lcb 6.300.000 + 6.300.000 ( đạt kpi) + 3-5% ( doanh số bán hàng) + 1.400.000 ( nếu k tham gia đóng bảo hiểm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG
