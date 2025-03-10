Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - kcn Đồng Kỵ,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm đại lí phân phối hàng hóa khắp thị trường toàn quốc bằng onl và off.

Đi thị trường tìm hiểu nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh sản phẩm nào.

Các công việc khác nếu có.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 18-35

Giới tính nữ

Có thể đi công tác ( k say xe)

Ưu tiên các bạn biết tiếng Trung ( sếp, quản lý là người Trung)

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng làm đủ 26 ngày, dư bao nhiêu nghỉ bấy nhiêu, được nghỉ dồn nhiều ngày 1 lúc.

Tham gia bảo hiểm đầy đủ.

Môi trường làm việc thoải mái k gò bó.

Có chỗ ăn ở cho các bạn ở xa.

Lcb 6.300.000 + 6.300.000 ( đạt kpi) + 3-5% ( doanh số bán hàng) + 1.400.000 ( nếu k tham gia đóng bảo hiểm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.