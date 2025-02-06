Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất Quạt công nghiệp TH Vinasun làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản thoả thuận (upto 9tr) + thưởng doanh số; Thưởng các ngày Lễ trong năm, thưởng lương tháng 13; Được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; lộ trình phát triển công việc rõ ràng; Môi trường làm việc thân thiện, lãnh đạo trẻ, tư duy mở; Di chuyển gặp khách hàng ngoại tỉnh có xe đưa đón; Chế độ bảo hiểm xã hội, thăm hỏi hiếu hỷ... Tham gia team building, du lịch nghỉ mát hàng năm ..., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, chăm sóc & phát triển mạng lưới khách hàng

Tìm kiếm và xây dựng khách hàng tiềm năng, xây dựng Profile, database khách hàng, dự án ...;

Tư vấn sản phẩm & các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng;

Kiểm tra thông tin dự án chính xác và gửi báo giá cho khách hàng(báo giá đã được duyệt).

Lập kế hoạch, triển khai thực hiện chăm sóc dự án tuần, tháng, quý;

Thực hiện các công việc chuyên môn: Thương thảo, ký kết hợp đồng với khách hàng;

Chịu trách nhiệm mở rộng & phát triển khách hàng mới. Chăm sóc, duy trì các khách hàng cũ;

Triển khai các công tác chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của Khách hàng;

Xây dựng, triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường, giá của đối thủ cạnh tranh để tham mưu cho Trưởng phòng và Giám đốc công ty chiến lược về giá và sản phẩm;

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học không yêu cầu chuyên ngành

Thành thạo tin học văn phòng

01 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Giao tiếp, đàm phán tốt;

Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch chăm sóc KH trước, trong và sau bán hàng.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

