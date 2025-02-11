Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 739 quốc lộ 1K, khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Phát triển thị trườn

- Tìm kiếm khách hàng : được công ty đào tạo và hướng dẫn bài bản

- Quản lý khách hàng: từ nguồn khách hàng tìm về

- Tư vấn, chăm sóc và theo dõi khách hàng

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chịu khó, có tinh thần cầu tiến , năng động , có trách nhiệm trong công việc,

- Đối với những ứng viên có kinh nghiệm là 1 lợi thế

- Tốt nghiệp trung cấp PT trở lên

- Ưu tiên cho những bạn sv mới ra trường , những bạn trong ngành QTKD , Kinh tế , Ngân hàng

- Nam : từ 18 - 45 tuổi

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB : 9 triệu , thử việc 2 tháng, hoa hồng riêng từ 10tr đến 25 triệu/ tháng

Lương CB : 9 triệu , thử việc 2 tháng, hoa hồng riêng từ 10tr đến 25 triệu/ tháng

- Hưởng đầy đủ tất cả các chính sách theo luật định

- Chế độ tăng lương định kỳ: 06 tháng/lần

- Chế độ thưởng: dành cho tất cả bộ phận, và cơ hội thăng chức nhanh chóng.

- Được đào tạo làm việc bài bản chuyên nghiệp: Từ nhà lãnh đạo tài ba và chuyên gia quản trị

- Môi trường làm việc: : thuận lợi , có khả năng thăng tiến cao

- Có phương tiện ; xe ô tô và tài xế hỗ trợ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Minh Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin