Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô D20 - D26, Đường Số 3, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sửa chữa máy móc thiết bị, hệ thống điện, nước, PCCC, khí nén, chiller,...

- Thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ MMTB, hệ thống điện, nước, PCCC, khí nén, chiller,...

- Tham gia chế tạo, cải biến, lắp đặt MMTB

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật như điện, điện tử, tự động hóa,... Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong công tác sửa chữa, bảo trì MMTB. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất bao bì dệt PP, vải không dệt, túi xách vải không dệt

Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật như điện, điện tử, tự động hóa,...

Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong công tác sửa chữa, bảo trì MMTB.

Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất bao bì dệt PP, vải không dệt, túi xách vải không dệt

Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn trực tiếp

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định, lương tháng thứ 13, phép năm - Phụ cấp suất ăn giữa ca - Phụ cấp tiền nhà ở - Hỗ trợ tiền chuyên cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin