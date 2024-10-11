Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô D20
- D26, Đường Số 3, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sửa chữa máy móc thiết bị, hệ thống điện, nước, PCCC, khí nén, chiller,...
- Thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ MMTB, hệ thống điện, nước, PCCC, khí nén, chiller,...
- Tham gia chế tạo, cải biến, lắp đặt MMTB
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật như điện, điện tử, tự động hóa,... Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong công tác sửa chữa, bảo trì MMTB. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất bao bì dệt PP, vải không dệt, túi xách vải không dệt
Tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật như điện, điện tử, tự động hóa,...
Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong công tác sửa chữa, bảo trì MMTB.
Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất bao bì dệt PP, vải không dệt, túi xách vải không dệt
Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn trực tiếp
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định, lương tháng thứ 13, phép năm - Phụ cấp suất ăn giữa ca - Phụ cấp tiền nhà ở - Hỗ trợ tiền chuyên cần
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định, lương tháng thứ 13, phép năm - Phụ cấp suất ăn giữa ca - Phụ cấp tiền nhà ở - Hỗ trợ tiền chuyên cần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
