Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: - Số 81 B, Quốc Lộ 62, Phường 1,Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận và phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ khách hàng; đề xuất chính sách bán hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng và thu hồi công nợ;

Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, tìm kiếm KH mới, giới thiệu và bán dịch vụ;

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện lịch làm việc hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có và khách hàng tiềm năng tương lai;

Phối hợp bộ phận kỹ thuật - sản xuất thực hiện các dịch vụ dựa trên các nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký kết với KH, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng;

Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi;

Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp;

Trình độ: Đại học trở lên

Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế thương mại DV

Kinh nghiệm làm việc: 01 năm kinh nghiệm hoặc tốt nghiệp loại khá giỏi, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành nông sản;

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn hoặc Hoa văn – giao tiếp tốt

Trình độ vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc;

Làm việc độc lập, nhiệt tình, năng động,nhạy bén trong công việc và chịu được áp lực;

Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm với công việc, có thể công tác xa, dài ngày.

Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-12 triệu theo năng lực

- Thưởng lễ tết và thưởng khác.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật Lao động.

- Được làm việc trong môi trường công nghệ hiện đại.

- Cấp phát đồng phục, bảo hộ, dụng cụ làm việc,..

- Ăn trưa tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An

