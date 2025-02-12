Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà C7 pandora, số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

· Sử dụng các phần mềm BIM Revit để tạo và chỉnh sửa mô hình.
· Lập mô hình thông tin công trình
· Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của mô hình.
· Cập nhật và duy trì mô hình BIM theo tiến độ dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Cơ điện hoặc các ngành liên quan.
· Sử dụng thành thạo phần mềm BIM.
· Hiểu biết về tiêu chuẩn BIM, quy trình phối hợp và quản lý dữ liệu trong BIM.
· Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, triển khai bản vẽ chi tiết từ mô hình BIM.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
Được cung cấp đầy đủ trangthiết bị làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ tết, BHXH, BHYT,...
Các chế độ khác theo chính sách củacông ty (Lươngtháng thứ 13, du lịch, teambuilding, liên hoan..)
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma

Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà C7, KĐT Pandora, 53 P. Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

