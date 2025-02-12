Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà C7 pandora, số 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

· Sử dụng các phần mềm BIM Revit để tạo và chỉnh sửa mô hình.

· Lập mô hình thông tin công trình

· Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của mô hình.

· Cập nhật và duy trì mô hình BIM theo tiến độ dự án.

Yêu Cầu Công Việc

· Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Cơ điện hoặc các ngành liên quan.

· Sử dụng thành thạo phần mềm BIM.

· Hiểu biết về tiêu chuẩn BIM, quy trình phối hợp và quản lý dữ liệu trong BIM.

· Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, triển khai bản vẽ chi tiết từ mô hình BIM.

Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Được cung cấp đầy đủ trangthiết bị làm việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ tết, BHXH, BHYT,...

Các chế độ khác theo chính sách củacông ty (Lươngtháng thứ 13, du lịch, teambuilding, liên hoan..)

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma

