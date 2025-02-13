Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 174, Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Nghiên cứu, nắm bắt, hiểu, nắm được tính năng sản phẩm bao gồm thiết bị - hệ thống – giải pháp hoặc dạng phần cứng hoặc dạng phần mềm ở các lĩnh vực:An ninh mạng công nghệ cao, Thông tin truyền thông, Viễn thông tin học, Kỹ thuật hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ

Trực tiếp thuyết trình trong các chương trình demo – giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng

Lập được bản so sánh tính năng thông số kỹ thuật của sản phẩm đang dự kiến xây dựng dự án với ít nhất 2 giải pháp khác trong cùng phân khúc thị trường

Nghiên cứu, lựa chọn và tìm kiếm được các phương án kỹ thuật khác tương đương nhằm nắm được sản phẩm, thị trường phục vụ triển khai dự án

Hỗ trợ khách hàng hiểu và nắm rõ hơn thông số kỹ thuật của sản phẩm đang dự kiến đưa vào dự án

Tham gia vào quá trình cài đặt, nghiệm thu sản phẩm, quá trình chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, phát sinh tình huống cần hỗ trợ...

Nghiên cứu sản phẩm và tìm ra các giải pháp khác tối ưu hơn, phù hợp hơn để có thêm lựa chọn về mặt giải pháp

Tham gia hoàn thiện HSDT các GT (nếu cần)

Phối hợp các ND liên quan nghiệm thu bàn giao theo Hợp đồng với CĐT (phối hợp team khách hàng)

Xử lý các công việc liên quan phát sinh khác (nếu có)

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức chuyên môn về điện tử hoặc điện tử viễn thông hoặc công nghệ thông tin hoặc tin học

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong các công việc liên quan demo giới thiệu sản phẩm - lên cấu hình - lắp đặt - bảo hành - khắc phục sự cố kỹ thuật và các nội dung liên quan khác ...

Kỹ năng tiếng Anh: có kỹ năng đọc, viết là chính (có kỹ năng nghe + nói là một lợi thế)

Có kỹ năng tin học văn phòng, photoshop

Có tinh thần cầu thị, xây dựng, nhiệt huyết, có tính chủ động sáng tạo, có phương pháp tổ chức lập kế hoạch trong công việc

Xác định gắn bó với công ty vì đặc thù tính chất công ty làm dự án

Tuân thủ theo quy định chung của Phòng, của công ty (ký cam kết bảo mật thông tin dự án của phòng, của công ty)

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG 15 - 40 Triệu/ THÁNG, Tùy Theo Năng Lực

Tăng lương 1 lần/ năm hoặc tùy theo năng lực

Có chế độ tháng lương thứ 13 , thưởng lễ tết, thưởng sinh nhật, thưởng dự án...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, ổn định

Có nhiều cơ hội tốt để thăng tiến, phát triển bản thân

Các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...) và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG

