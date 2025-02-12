Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Nghiên cứu và triển khai GenAI, LLM trong các bài toán GIS và EO.

Phát triển, tinh chỉnh và đánh giá các mô hình LLM trong xử lý dữ liệu không gian.

Xây dựng hệ thống phân tích bản đồ thông minh tự động.

Nghiên cứu khả năng ứng dụng AutoGPT, GeoGPT và GeoLLM trong GIS/EO.

Viết báo cáo nghiên cứu và đề xuất giải pháp

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Khoa học Máy tính, AI, GIS, Viễn thám hoặc liên quan.

Lập trình Python tốt (TensorFlow/PyTorch, Hugging Face, LangChain).

Kiến thức về Machine Learning, Deep Learning, LLM (GPT, LLaMa, GeoGPT, v.v.).

Tự tìm tòi, chủ động trong công việc.

Lợi thế:

Có kinh nghiệm với OpenAI API, Hugging Face, Google Earth Engine.

Hiểu biết về NLP trong bài toán không gian.

Kinh nghiệm xử lý dữ liệu GIS, EO (QGIS, Google Earth Engine, GDAL, v.v.).

Có đóng góp trong các dự án mã nguồn mở trên GitHub

Hỗ trợ phụ cấp: 3-5 triệu/tháng.

Môi trường R&D thực tế, tham gia các dự án GenAI trong GIS/EO.

Hệ thống đào tạo chuyên sâu về GIS, AI, LLM

Cơ hội lên chính thức sau kỳ thực tập.

