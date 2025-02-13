Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KM12 Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Kiểm tra xe trước khi giao hàng: xác định lỗi, xước, tình trạng xe,... và báo Trưởng kỹ thuật và nhân viên kinh doanh.
- Kiểm tra phụ tùng, thiết bị trước khi bàn giao. Đảm bảo đầy đủ và nguyên vẹn các phụ tùng, thiết bị lắp đặt cho khách hàng.
- Lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị, máy móc. Thực hiện lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.
- Kiểm tra, sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật tại công trường. Báo cáo kịp thời cho cấp trên nếu gặp sự cố ngoài khả năng xử lý.
- Hỗ trợ khách hàng: hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị đúng quy trình; giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật khi cần.
- Lập báo cáo kỹ thuật và theo dõi tình trạng thiết bị định kỳ.
- Phối hợp xử lý sự cố trong quá trình kiểm tra, sửa chữa. Khi phát hiện lỗi hoặc xe/máy không hoạt động ổn định, báo ngay cho Trưởng kỹ thuật và bộ phận kinh doanh để có hướng xử lý phù hợp. Không tự ý sửa chữa các lỗi kỹ thuật chưa nắm rõ.
- Yêu cầu hỗ trợ nếu không kịp tiến độ bàn giao xe cho khách để đảm bảo tiến độ công việc.
- Có thể giới thiệu, tư vấn kinh doanh các thiết bị, vật tư phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành liên quan (Cơ khí, ô tô, điện – điện tử,...)
- Có kinh nghiệm về kỹ thuật xe – máy, bảo trì, sửa chữa xe tải, máy xây dựng. Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với xe tải Kamaz.
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.
- Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh: Lương từ 8 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng theo hiệu suất công việc.
- Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các dịp theo quy định của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo bài bản, nâng cao tay nghề, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Làm việc trong đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ.
- Hưởng BHYT, BHTN, BHXH và các quyền lợi lao động khác theo quy định pháp luật.
- Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí theo quy định của công ty.
- Hoạt động nội bộ sôi động. Du lịch, teambuilding hàng năm theo kết quả kinh doanh, tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga

Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P705, Tầng 7 Tòa Luxury Park Views, D32 KĐT mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

