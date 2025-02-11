Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
- Hồ Chí Minh: 100% lương thử việc Tham gia bảo hiểm xã hội full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc Phụ cấp đa dạng (điện thoại, cơm) 15 ngày phép/ năm Thưởng KPI, Lễ, Tết Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 9 Triệu
Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Tư vấn, bảo hành sữa chửa lỗi kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện quy trình thu hồi trong Trung tâm
Cung cấp các thông tin liên quan đến các chương trình, khuyễn mãi cho khách hàng
Kiểm soát, thực hiện thu chi đối với khách hàng đổi trả sản phẩm trực tiếp
Kiểm soát hàng hóa trong quá trình thu hồi hàng hóa và nhập kho sản phẩm
Hỗ trợ bộ phận Marketing triển khai và thực hiện các công việc liên quan đến chương trình khuyến mại, kiểm soát quà tặng, tặng phẩm khách hàng.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến các khiếu nại, tình hình thu hồi và các thông tin liên quan
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí tương đương
Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp và thuyết phục tốt với khách hàng
Có kỹ năng phán đoán, am hiểu tâm lý khách hàng và xử lý tình huống tốt
Có kỹ năng giải quyết khiếu nại tốt từ khách hàng
Sử dụng vi tính tốt, trình độ trung cấp trở lên.
Biết Anh ngữ giao tiếp cơ bản.
Thái độ, hành vi: Nhiệt tình, tươi cười, tác phong nghiêm túc, lịch sự, tận tâm với công việc và hết lòng trong công việc phục vụ khách hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 7.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI