Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 100% lương thử việc Tham gia bảo hiểm xã hội full lương ngay từ tháng đầu tiên nhận việc Phụ cấp đa dạng (điện thoại, cơm) 15 ngày phép/ năm Thưởng KPI, Lễ, Tết Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

Tư vấn, bảo hành sữa chửa lỗi kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện quy trình thu hồi trong Trung tâm

Cung cấp các thông tin liên quan đến các chương trình, khuyễn mãi cho khách hàng

Kiểm soát, thực hiện thu chi đối với khách hàng đổi trả sản phẩm trực tiếp

Kiểm soát hàng hóa trong quá trình thu hồi hàng hóa và nhập kho sản phẩm

Hỗ trợ bộ phận Marketing triển khai và thực hiện các công việc liên quan đến chương trình khuyến mại, kiểm soát quà tặng, tặng phẩm khách hàng.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến các khiếu nại, tình hình thu hồi và các thông tin liên quan

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Marketing, Kỹ thuật

Có ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí tương đương

Có kỹ năng tư vấn, giao tiếp và thuyết phục tốt với khách hàng

Có kỹ năng phán đoán, am hiểu tâm lý khách hàng và xử lý tình huống tốt

Có kỹ năng giải quyết khiếu nại tốt từ khách hàng

Sử dụng vi tính tốt, trình độ trung cấp trở lên.

Biết Anh ngữ giao tiếp cơ bản.

Thái độ, hành vi: Nhiệt tình, tươi cười, tác phong nghiêm túc, lịch sự, tận tâm với công việc và hết lòng trong công việc phục vụ khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8.5 triệu VND - 9 triệu VND

Lương cứng: Trên 7.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

