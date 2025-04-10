Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Th-Tek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 258 Tân Mai, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

. Vẽ mạch, layout pcb

. Tham gia vào quá trình sản xuất bo mạch điện tử.

. Nạp code cho bo mạch.

. Kiểm tra chức năng bo mạch điện tử.

. Hàn linh kiện điện tử.

. Nếu có đủ năng lực có thể tham gia quá trình R&D sản phẩm mới.

. Không yêu cầu bằng cấp

. Có thể đang học hoặc tốt nghiệp các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học...

. Không yêu cầu có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo từ đầu

. Ưu tiên những bạn có đam mê trong lĩnh vực phần cứng điện tử

. Môi trường trẻ trung năng động, sáng tạo...

