Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Th-Tek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Th-Tek
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 258 Tân Mai, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
. Vẽ mạch, layout pcb
. Tham gia vào quá trình sản xuất bo mạch điện tử.
. Nạp code cho bo mạch.
. Kiểm tra chức năng bo mạch điện tử.
. Hàn linh kiện điện tử.
. Nếu có đủ năng lực có thể tham gia quá trình R&D sản phẩm mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
. Không yêu cầu bằng cấp
. Có thể đang học hoặc tốt nghiệp các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng, Đại học...
. Không yêu cầu có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo từ đầu
. Ưu tiên những bạn có đam mê trong lĩnh vực phần cứng điện tử
. Môi trường trẻ trung năng động, sáng tạo...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Th-Tek
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
