Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
- Hà Nam: Thôn Cửa Câu Trại
- Trung lương
- Bình lục
- Ha Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giám sát việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và tư vấn cho Trưởng phòng về các vấn đề chất lượng sản phẩm.
- Theo dõi khiếu nại từ Sản xuất, Mua hàng, NCC đưa ra hành động xử lý kịp thời đáp ứng chất lượng và tiến độ sản xuất
- Đảm bảo tỷ lệ hàng lỗi đầu vào theo mục tiêu
- Quản lý ,thiết lập và đánh giá công việc công nhân viên nhóm kiểm hóa đầu vào.
- Kiểm soát việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của nhóm QC ĐV
QUYỀN LỢI KHI LÀ THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH NGỌC SƠN:
- Làm việc tại môi trường với giá trị văn hóa cốt lõi: ĐOÀN KẾT - THÂN THIỆN - HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định;
- Được tăng lương hàng năm
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng giúp bạn phát triển trong sự nghiệp,
- CÔNG TY CÓ XE ĐƯA ĐÓN TỪ HÀ NỘI XUỐNG HÀ NAM HÀNG NGÀY, CÓ KÝ TÚC XÁ .
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
