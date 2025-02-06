Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

- Giám sát việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và tư vấn cho Trưởng phòng về các vấn đề chất lượng sản phẩm.

- Theo dõi khiếu nại từ Sản xuất, Mua hàng, NCC đưa ra hành động xử lý kịp thời đáp ứng chất lượng và tiến độ sản xuất

- Đảm bảo tỷ lệ hàng lỗi đầu vào theo mục tiêu

- Quản lý ,thiết lập và đánh giá công việc công nhân viên nhóm kiểm hóa đầu vào.

- Kiểm soát việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của nhóm QC ĐV

QUYỀN LỢI KHI LÀ THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH NGỌC SƠN:

- Làm việc tại môi trường với giá trị văn hóa cốt lõi: ĐOÀN KẾT - THÂN THIỆN - HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định;

- Được tăng lương hàng năm

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm

- Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng giúp bạn phát triển trong sự nghiệp,

- CÔNG TY CÓ XE ĐƯA ĐÓN TỪ HÀ NỘI XUỐNG HÀ NAM HÀNG NGÀY, CÓ KÝ TÚC XÁ .