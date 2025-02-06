Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Thôn Cửa Câu Trại

- Trung lương

- Bình lục

- Ha Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và tư vấn cho Trưởng phòng về các vấn đề chất lượng sản phẩm.
- Theo dõi khiếu nại từ Sản xuất, Mua hàng, NCC đưa ra hành động xử lý kịp thời đáp ứng chất lượng và tiến độ sản xuất
- Đảm bảo tỷ lệ hàng lỗi đầu vào theo mục tiêu
- Quản lý ,thiết lập và đánh giá công việc công nhân viên nhóm kiểm hóa đầu vào.
- Kiểm soát việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của nhóm QC ĐV
QUYỀN LỢI KHI LÀ THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH NGỌC SƠN:
- Làm việc tại môi trường với giá trị văn hóa cốt lõi: ĐOÀN KẾT - THÂN THIỆN - HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật định;
- Được tăng lương hàng năm
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng giúp bạn phát triển trong sự nghiệp,
- CÔNG TY CÓ XE ĐƯA ĐÓN TỪ HÀ NỘI XUỐNG HÀ NAM HÀNG NGÀY, CÓ KÝ TÚC XÁ .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Chuc Son Town, Chuong My District, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

