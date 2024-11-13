Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 11 & 21 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp đón và tiếp nhận thông tin khách hàng đến phòng khám;

- Báo lịch làm việc hằng ngày của bác sĩ;

- Cập nhật lịch khám của khách hàng trên Group Facebook và Phòng Marketing;

- Chuẩn bị, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ khách hàng;

- Báo cáo lượng khách hàng cuối ngày;

- Nhắc lịch hẹn khám với khách hàng;

- Tiếp nhận các thông tin, xử lý các kiếu nại từ phía khách hàng;

- Tham gia hỗ trợ công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 18 – 28 tuổi, không nói ngọng, giọng địa phương;

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn: 8.000.000 – 10.000.000đ/tháng +++

(LCB + % hoa hồng + thưởng + phụ cấp)

- Được Công ty phụ cấp chi phí gửi xe + ăn trưa;

- Thử việc 1 tháng, lên chính thức có thêm 1 ngày phép/tháng;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, BHYT, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, nghỉ phép 01 ngày/tháng, thưởng lương tháng thứ 13...;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin