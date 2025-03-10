Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Khu Phố An Phú, An Phú, Thuận An, Bình Dương., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, tập trung vào các kênh online.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức trong lĩnh vực bán lẻ, mua bán xe ô tô, bảo trì/sửa chữa, cơ khí và logistics.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, Zalo, TikTok…), Email Marketing, Content Marketing.

Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing, bao gồm hình ảnh, video, bài viết, infographic…

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tích hợp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ marketing.

Cập nhật xu hướng marketing kỹ thuật số mới nhất và áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bảo trì/sửa chữa, cơ khí hoặc logistics.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng viết nội dung marketing hấp dẫn và sáng tạo.

Kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, các công cụ quản lý Social Media…

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc độc lập.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA

